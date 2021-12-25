شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لمسرحية "حلم جميل" بالمحافظات تبدأ من الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفنان سامح حسين جولة بمحافظات مصر بمسرحيته "حلم جميل" يبدأها من الأقصر، بداية من الأسبوع المقبل، وهو العرض غنائي موسيقي استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يتجول فى الشوارع، يرى أحد الأثرياء وهو ينهى حياته ويحاول إنقاذه، فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم.

مسرحية"حلم جميل" من تأليف طارق رمضان، ومن بطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغانى طارق على، ومن إخراج إسلام إمام.

وكانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية ، "المتفائل" التي استمر عرضها أكثر من عامين على خشبة المسرح القومى، تدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل وشاركه البطولة سهر الصايغ ومن إعداد وإخراج إسلام إمام.