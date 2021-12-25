شكرا لقرائتكم خبر عن منى إش إش تدافع عن ابنتها ماهى ماجد المصرى: بنتى كانت تبعد المتطفلين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافعت الفنانة منى إش إش، عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصرى، بعد انتشار فيديو خلال حفل زفافها على مصطفى القاضى، منذ عدة أيام، وهى تقوم بطرد بعض حضور الفرح من المعازيم، مؤكدة أنها قالت لهم للمندسين والمتطفلين انزلوا من المسرح وليس طردهم كما أشاع البعض، مشيرة إلى أنها طلبت منهم إفساح المكان لها ولعريسها، قائلة: "اللى غلط فى بنتى ربنا ينتقم منه".

وكتبت منى إش إش، عبر حسابها على انستجرام: "ماهيتاب بنت بلد جدعة ومحترمة وحنونة واللى يعرفها هايأكد كلامى، أولا هى قالت للمتطفلين المندسين اللى إحنا مانعرفش مين دول وهجموا علينا زى الجراد وزحموا المكان على المسرح وقفوا ورانا وأدامنا كأنهم أصحاب الفرح، غير اللى كانوا تحت مع المعازيم قالتلهم انزلوا من على المسرح، مش اطلعوا برة زى عناوين المواقع الإلكترونية كاتبه عشان تلفت النظر، اسمعوا كلامها بتقول إيه وركزوا".

وأضافت إش إش: "وللعلم أنا طلبت منهم يوسعوا المكان وعريسها كمان، وفى الآخر هى غضبت لأنهم لا حياة لمن تنادى، واللى غلط فى بنتى ربنا ينتقم منه".



منى إش إش

وأكدت كلام والدة العروسة منى إش إش، الفنانة مريهان حسين، التى كانت من ضم حضور الزفاف، وقالت من خلال التعليقات: "معلش حياتى، فى ناس بتفهم غلط، بس فى الآخر الكل كان حابب يفرح معاكم لكن أكيد فى حدود للعدد المسموح بيه ولحرية أصحاب الفرح والمدعوين،️ مبروك ويارب بالسعادة والفرح طول العمر".

وانتشر فيديو، عبر منصات السوشيال ميديا، لابنة ماجد المصرىن وهى تحمل الميكروفون منفعلة على الحضور، قائلة: "كل الناس اللى ملهاش لازمة ومش معزومين من فضلكم يتفضلوا، من هنا ومن المسرح".