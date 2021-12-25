شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت مع رامز جلال فى فيلمه "نصى الحلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمد ثروت لقائمة أبطال فيلم رامز جلال الجديد "نصى الحلو" والمقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل، بعد انتهاء تعاقدات النجوم، حيث تم التعاقد مع كل من الفنانة تارا عماد لتجسد دور البطولة النسائية أمام رامز، والفنانة ويزو بعد تعاونها معه فى فيلم "رغدة المتوحشة، والفنان حمدى الميرغنى.

ويقوم مخرج العمل محمود كريم بمعاينة أماكن التصوير حالياً استعداداً لانطلاق التصوير، الذى سيكون فى القاهرة وشوارعها ما بين مصر الجديدة ومدينة أكتوبر، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وسوف يبدأ التصوير في أول شهر من العام الجديد 2022 وتجسد دور البطولة النسائية الفنانة تارا عماد.

وتعاون رامز جلال مع المؤلف لؤى السيد قبل ذلك في أكثر من عمل منهم فيلم "أحمد نوتردام، وسبع البرمبة"، وغيرها من الأعمال.

من ناحية أخرى انضم محمد ثروت لمسلسل "أحوال شخصية" مع النجمة نيللى كريم، والذى يكتبه إبراهيم عيسى ويخرجه ماندو العدل وينتجه جمال العدل، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2022، حيث يجسد خلال الأحداث دور محام، ويلتحق بأسرة العمل بعدما تم التعاقد مع شريف سلامة ووفاء عامر وأحمد حاتم، فيما تواصل الشركة المنتجة إبرام التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.