شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يهنئ ابنته الصغرى: عيد ميلاد آخر العنقود بنتى نورا الأمورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الكابو حميد الشاعرى، بعيد ميلاد ابنته الصغيرة نورا، بعد أيام من الاحتفال بعيد ميلاد ابنته الأخرى نبيلة، حيث نشر صورة لها عبر حسابه الشخصى على انستجرام، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد أخر العنقود بنتى نورا الأمورة".

ومنذ أيام، احتفل النجم حميد الشاعرى بعيد ميلاد ابنته نبيلة حيث نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة تجمعه مع ابنته نبيلة معلقا: يا رب ادعوك دعاء لابنتى الغالية نبيلة في عيد ميلادها أن تحفظها بحفظك عيد ميلادها عيد ميلاد الفرح والسرور".



حميد الشاعرى

كما احتفل النجم حميد الشاعرى بزفاف ابن شقيقه على مجدى الشاعرى من العروس رضوى عبد الجواد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بوجود عدد من نجوم الفن منهم الفنانة أروى جودة والملحن محمود خيامى والفنان هشام عباس والفنان أحمد عصام، وأحيا الحفل الهضبة عمرو دياب.