شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى: طبقة صوت حسن شاكوش أقرب للنساء.. والأخير يرد: ده شرف ليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المطرب التونسى صابر الرباعي، على صوت مطرب المهرجانات حسن شاكوش خلال أدائه أغنية "اتحدى العالم" وذلك خلال استضافة الرباعى في أحد البرامج التليفزيونية، وقال إن مطرب المهرجانات حسن شاكوش لديه طبقة صوت ليست متوفرة لدي الكثير من الفنانين الرجال، وقريبة من طبقات الصوت لدى المطربات الناس.

ورد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على تصريحات المطرب صابر الرباعي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله ده شرف ليا وكلام حضرتك يا نجم فوق دماغي".

أما عن قرار وقفه عن الغناء قال الرباعى: "انا لا أتدخل فيما لا يعنيني ولازم نشوف السبب الرئيسي لمنعه من الغناء ولما النقيب هاني شاكر يأخذ قرار بهذه الخطورة والحزم أكيد فيه سبب".

كان مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، قد برر موقف إساءته للفرق الموسيقية، في بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وقال "أنا مقدرش اغلط في الفرق الموسيقية، اسألوا أى فرقة انى مقدرش اغلط في أى حد من الفرق الموسيقية، انا طلعت مع كل فرق مصر".