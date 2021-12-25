ياسمين صبري بالحجاب في أحدث ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، مجموعة صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

"ياسمين" ظهرت في الصور مرتدية الحجاب وعباءة باللون الأبيض، مصحوبة بإيموجي "قلب".

وتخوض النجمة ياسمين صبري السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل "حلم ليال" مع الكاتب محمد عبد المعطي وشركة "سينرجي".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.