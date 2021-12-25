يسرا أمام الأهرامات ونادين الراسي بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

يسرا

ظهرت الفنانة الكبيرة يسرا، أمام الأهرامات في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مصر وجمالها".

ندى موسى

كشفت الفنانة ندى موسى، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرهان حسين

خضعت الفنانة ميرهان حسين، لإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لتكن عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بك رائعة".

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد الميلاد الباريسي للغاية".

بسنت شوقي

نشرت الفنانة بسنت شوقي، صورة لها من زيارتها لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هذه المرة في الأسبوع الماضي استكشاف مدينة جدة القديمة".

ماجي بوغصن

ظهرت الفنانة ماجي بوغصن، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد.. ينعاد عليكم بالخير والصحة".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة لها داخل المطار، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنطلق إلى باريس".

دنيا بطمة

حرصت الفنانة دنيا بطمة، على إبراز جمالها في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هبة مجدي

ظهرت الفنانة هبة مجدي، بإطلالة شتوية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لم نخلق للبقاء.. فأصنع لروحك أثرًا طيباً يبقى من بعدك".