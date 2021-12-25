دينا: "الراقصة حافية القدم" أكثر لقب أعجبني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الراقصة دينا، إنها لا تركز على الألقاب التي تُطلق عليها، ولكن هناك لقب أعجبها بشدة وهو "الراقصة حافية القدم"، وذلك لأنها تحب الإحساس بالطبيعة وهي تسير "حافية" وتشعر بالأرض من تحتها، ولهذا تحرص خلال رقصها على أن لا ترتدي شئ في قدمها.

أضافت دينا، خلال حوارها في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، إلى أن وجود اعتراض من البعض عليها يعني أنها تقدم "حاجة كويسة"، وهناك من يولدون وهم يثيرون الجدل ولكنها لا تقصد أن تنفذ أشياء تثير اعتراض الآخرين أو تسبب حالة جدل، مضيفةً: "اللي بيتكعبل في الناس اللي بترجعه لورا مش هيفكر في أنه يمشي خطوة لقدام".

شددت الراقصة على أن ما يهمها هو أن تنجح في عملها، أما المعترضين فلن تسمح لهم أن "يكعبلوها"، مشيرةً إلى أن الجاذبية تأتي من العقل وليس القلب أو الشكل، وترى أن تركيبة شخصيتها مريحة للناس الطبيعية ولكن ليست مريحة للناس المتكلفة.

تابعت دينا أنها لو تعرضت للهجوم غير المؤدب فسترد أما لو كان الهجوم بناء فستستمع إليه، مشيرةً إلى أنه هذا يحدث معها بالأخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانب آخر، تواصل الفنانة دينا تصوير مشاهدها في مسلسل "نقل عام"، مع النجوم: محمود حميدة، سوسن بدر، ميرهان حسين، ونور النبوي وغيرهم، من إخراج عادل أديب، وكتابة ورشة مجموعة فنون مصر تحت إشراف السيناريست محمد إسماعيل أمين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.