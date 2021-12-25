مدرب مانشستر يونايتد عن لاعب عربي: لدينا لاعب موهوب للغاية

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يتطلع الألماني رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، لأن يصبح لاعب الشباب التونسي الواعد، حنبعل المجبري، جزءا من الفريق الأول بعد مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده.

والتحق حنبعل، تدريباته مع فريق مانشستر يونايتد أمس الخميس، عقب مشاركته مع المنتخب التونسي في كأس العرب التي احتضنتها قطر، وخسر خلالها “نسور قرطاج” في المباراة النهائية أمام الجزائر، (0-2) بعد الشوطين الإضافيين.

وقال رانجنيك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، اليوم الجمعة: “تدرب حنبعل للمرة الأولى هنا منذ قدومي بعد عودته من كأس العرب. للأسف بالنسبة لنا وله سيغادرنا مرة أخرى للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم الشهر المقبل.

قدم حنبعل، 18 عاما، مستويات رائعة مع منتخب تونس خلال مباريات كأس العرب بقطر، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراتين، وساهم في وصول “نسور قرطاج” الى المباراة النهائية.

وتابع المدرب: “شاهدت المباراة النهائية قبل تبديله، وأنا أدرك تماما أن لدينا لاعب آخر موهوب للغاية قادم من فريق الشباب، وأتمنى بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا أن يتمكن من التدرب معنا بشكل منتظم وأن يكون جزءا من مجموعتنا”.

وتألق حنبعل الجبري، البالغ من العمر 18 عاما، بشكل لافت مع منتخب تونس خلال مباريات بطولة كأس العرب التي اختتمت في قطر يوم السبت الماضي، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراتين، وساهم في وصول “نسور قرطاج” الى المباراة النهائية.