شكرا لقرائتكم خبر عن دينا: أجريت عملية تجميل فى أنفى وكتبت وصيتى مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة دينا أجريت عملية تجميل في أنفى من 4 سنين لأننى حصلى كسر في غضروف الانف، مضيفة خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس"، محدش يقدر يمد ايده عليا دا أنا اقطعها ليه، وحصلت معايا وأنا صغيره في البداية من مخرج و رديت عليها.

وتابعت نفسي إبني على يتزوج وينجب أطفال صغيرين، وأنها لا تخاف من كبر السن و انها هتكون جدة جميلة اوى ، ومن المشاهد التي لا استطيع حذفها من حياتى مشهد وفاة مديحة كامل لأنها طلبت أنها تشوفنى وشوفتها وهي متوفية ، والمشهد الثانى هو زوجى سامح الباجورى لانى عشت معاه فترة مرضة بالسرطان .

واضافت انها كتبت وصيتها عند المحامى مرتين والأخيرة كان اثناء اصابتى بالكورونا لانى كنت حاسه أنى خلاص هموت، والراجل الوحيد الذى لم يخذلنى هو على ابنى، و كنت بفكر اكتب مذكراتى لابنى وتراجعت لأنى اكتشفت انه عارف كل حاجة عنى من الانترنت .

وقالت الفنانة دينا ان أزمة دورها في مسلسل السيدة زينب عندما نزلت صورة بالحجاب وقولت قريبا و هي صورة من المسلسل .

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى، ببرنامج "واحد من الناس"، أن المشكلة الناس افتكرت انه ده في الحقيقة ونزلت توضيح أن دى صورة من المسلسل، وأن المسلسل بيتكلم عن حى السيدة زينب و ليس له علاقة بشخصية السيدة زينب رضى الله عنها .

وتابعت أنها أصيبت أثناء مسلسل الطوفان بسبب مشهد الضرب مع فتحى عبد الوهاب ولبست قميص جبس للضلوع بسبب الإصابة، وفتحى بيزعل جدا لما بتكلم في الموضوع ده .

وقالت الفنانة دينا أنها تزوجت ٩ مرات ولم تتزوج من فنانين لأنى اعتبرهم زملاء فقط.