شكرا لقرائتكم خبر عن دينا: تزوجت 9 مرات وفترة الحداد 3 أيام فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة دينا ان أزمة دورها في مسلسل السيدة زينب عندما نزلت صورة بالحجاب وقولت قريبا و هي صورة من المسلسل .

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى، ببرنامج "واحد من الناس"، أن المشكلة الناس افتكرت انه ده في الحقيقة ونزلت توضيح أن دى صورة من المسلسل، وأن المسلسل بيتكلم عن حى السيدة زينب و ليس له علاقة بشخصية السيدة زينب رضى الله عنها .

وتابعت أنها أصيبت أثناء مسلسل الطوفان بسبب مشهد الضرب مع فتحى عبد الوهاب ولبست قميص جبس للضلوع بسبب الإصابة، وفتحى بيزعل جدا لما بتكلم في الموضوع ده .

وقالت الفنانة دينا أنها تزوجت ٩ مرات ولم تتزوج من فنانين لأنى اعتبرهم زملاء فقط .

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى، ببرنامج "واحد من الناس"، أن أحد أزواجى طلب منى اسيب الرقص أوالطلاق، وقررت اتطلق ، والسبب في تعاستى الزوجية حب الرقص، وأنا في البيت ست عادية جداً وبفصل نفسي خالص عن الفن وبطبخ كويس جدا ، لدرجة أن إبنى بيدرس طبخ في خارج مصر وهيبقى شيف .

ورفضت دينا الإجابة على سؤال الليثى هل انتى متزوجه الان، وقالت الحاجات دى مش بيترد عليها، ولا تعقيب، وضل الحيطة أفضل من الراجل اللى ما يصونيش، و فترة حدادى على اى رجل تزوجته لا تزيد عن ٣ أيام .