فن ومشاهير

دينا: والدى رفض احترافى الرقص وتزوجت من زميلى بفرقة رضا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن دينا: والدى رفض احترافى الرقص وتزوجت من زميلى بفرقة رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة دينا أنها تزوجت من زميلها في فرقة رضا للفنون الشعبية علشان تقدر تشتغل في الرقص وكان اكبر منى بكتير لأن والدى كان رافض أنى احترف الرقص و تركت البيت وذهبت للماذون من غير علم والدى .

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى، ببرنامج "واحد من الناس" الذى يذاع على قناة الحياة والدى قعد سنتين ما يكلمنيش لانه رافض فكرة الرقص الشرقى ، لكن أمى كانت موافقة .

وتابعت أن والدى كان موافق على رقص الفنون الشعبية لكن خوفه كان من فكرة حياة الراقصة الشعبية، لكنى الحمد لله عمرى ما شربت حتى بيرة، وكنت في الجامعة الصبح و بالليل برقص في النايت، وكنت وأنا بجيب كارنيه الجامعة في اول السنة كنت بتزف وأنا داخله وأنا خارجه، وعندى اختى "ريتا "منقبه ومتحضرة .

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا