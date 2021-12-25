شكرا لقرائتكم خبر عن دينا: والدى رفض احترافى الرقص وتزوجت من زميلى بفرقة رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة دينا أنها تزوجت من زميلها في فرقة رضا للفنون الشعبية علشان تقدر تشتغل في الرقص وكان اكبر منى بكتير لأن والدى كان رافض أنى احترف الرقص و تركت البيت وذهبت للماذون من غير علم والدى .

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى، ببرنامج "واحد من الناس" الذى يذاع على قناة الحياة والدى قعد سنتين ما يكلمنيش لانه رافض فكرة الرقص الشرقى ، لكن أمى كانت موافقة .

وتابعت أن والدى كان موافق على رقص الفنون الشعبية لكن خوفه كان من فكرة حياة الراقصة الشعبية، لكنى الحمد لله عمرى ما شربت حتى بيرة، وكنت في الجامعة الصبح و بالليل برقص في النايت، وكنت وأنا بجيب كارنيه الجامعة في اول السنة كنت بتزف وأنا داخله وأنا خارجه، وعندى اختى "ريتا "منقبه ومتحضرة .