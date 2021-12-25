شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصرى تحتفل بأعياد الكريسماس فى سهرة عائلية مع أبنائها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة والمطربة السورية أصالة نصرى، بأعياد الميلاد والكريسماس، وسط أبنائها على وآدم طارق العريان، وابنتها شام الذهبى وخطيبها أحمد هلال، فى أمسية عائلية احتفالا بهذه المناسبة مع شجرة الكريسماس.

ونشرت شام، عبر حسابها على انستجرام، صورا من الاحتفال بالكريسماس، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد من أحبائى لكم".

وكانت النجمة السورية أصالة نصرى، حرصت مؤخرا على إهداء مقطع من أغنيتها الجديدة إلى زوجها فائق حسن، حيث نشرت المقطع عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت رسالة رومانسية قائلة: "بدّى أهديها لقلبك الحلو الّلى متله عمّرى ما شفت، بدّى أهديها للطيابة وللشهامة الّلى بروحك".

وأضافت أصالة فى البوست الذى وجهته لزوجها: "أنت كتبتها وأنا إلك غنّيتها، شكراً حبيبى على عمّر جديد ابتدى من الأوّل معك، شفيتني، دلّلتني، راعيتني، وولا لحظه منّى يئست، ولعندك جبتني، بهدى الغنية لضحكتك الّلى بلفّ فيها الدنى كلّها، كلّلى ثقه فيك، وكلّلى محبّه ووّله، وبأحلى ما عندى عمّ عبّر لك، صوتى أحلى ما غنّى إلك".



شام تحتضن شقيقيها على وآدم



على وآدم طارق العريان



شام وشقيقيها على وآدم



أصالة وسط أبنائها



احتفال أصالة مع أسرتها بالكريسماس