شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد تروج لخامس أغنيات ألبومها "إنسان آلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الديفا سميرة سعيد، بوستر تشويقي لخامس أغنيات ألبومها، ولم تذكر الديفا اسم أغنيتها الجديدة، والتي كتب كلماتها محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب وميكس وماستر امير محروس وظهرت سميرة سعيد بلوك مميز.

أخر كليبات الديفا سميرة سعيد كانت أغنيتها mon cheri مون شيرى، وهى الأغنية الرابعة من ألبومها "إنسان آلى"، وحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.

وكانت أحيت النجمة الكبيرة سميرة سعيد حفل افتتاح الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا،برئاسة سهير عبد القادر، حيث قدمت بصحبة ذوى القدرات الخاصة أغنية "أرض الأحلام" تأليف أمير طعيمة وألحان عمر مصطفى.

يذكر أن الملتقى اقيم هذا العام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا"، وهى دورة استثنائية، حيث التقى أولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية.