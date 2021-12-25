شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يبدأ حفله بالقاهرة الجديدة بـ"علمونى عنيكى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الكينج محمد منير حفله المقام فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، بأغنية "علمونى عينيكى"، واستقبله جمهور الحفل بالهتاف باسمه الذى حضر قبل ساعات من انطلاق الحفل رافعين صوره ولافتات لأشهر أغنياته.



حفل محمد منير



حفل محمد منير



حفل محمد منير



حفل محمد منير



حفل محمد منير



حفل محمد منير



حفل محمد منير



حفل محمد منير



حفل محمد منير



حفل محمد منير



حفل محمد منير



حفل محمد منير



حفل محمد منير



حفل محمد منير



حفل محمد منير

من ناحية أخرى يستعد الكينج محمد منير، لتسجيل ديو غنائى جديد يجمعه بالنجم حميد الشاعرى فى أغنية من ألحان فارس فهمى، وكلمات رضا المصرى، وتوزيع نديم الشاعرى بعنوان "مين يستاهلك"، وهذا هو الديو الثانى الذى يجمعهما سويًا بعد ديو "أكيد" الذى تم تقديمه عام 1986.

يذكر أن الكينج محمد منير أعرب عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة "الباقي من الصحاب"، وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن النجاح يولد لديه طاقة إيجابية تجعله يريد أن يملأ الدنيا أغاني وحفلات، ولذلك فإنه بصدد تقديم أغانٍ جديدة تناسب الصيف.

أغنية "الباقى من الصحاب" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وهي خامس أغاني ألبومه "باب الجمال"، وتتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة، وقال الشاعر أحمد حسن راؤول لـ"الخليج 365" إن أغنية "اللى باقى من أصحابى" تعتبر من أهم الأغانى التي كتبها في مشواره الغنائى، خاصة أن فكرتها تدور حول الصحاب وما يدور بينهم.