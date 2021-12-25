شكرا لقرائتكم خبر عن دينا: حاولت الانتحار وأنا فى الثانوية وأعشق أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة دينا أنها تحب لقب اطلق عليها في لبنان "الراقصة حافية القدمين" لأنني أحب الرقص بدون أحذية وأن تكون رجلى قريبة من الأرض والطبيعة .

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى، ببرنامج "واحد من الناس" الذى يذاع على قناة الحياة أن الجاذبية مصدرها العقل اكثر، و لما حد بيهاجمنى بقلة أدب برد عليه لكن لو نقد بناء اسمعه، واتعمل عليا كتاب في فرنسا والمانيا وأمريكا عن الرقص الشرقى وأحسست بطعم النجاح، ولما رقصت في أوبرا شينجهاى ده نجاح بالرغم انى محدش في مصر يعرف .

وتابعت انا خريجة اداب قسم فلسفة ومعايا ماجيستير في فلسفة المسرح اليوناني .

وأشارت دينا أنها من عشاق أحمد ذكى وكنت هعمل معاه فيلم مستر كارتيه، والمخرج محمد خان اختار ممثله وجابها مكانى واتجوزها في نصف الفيلم، و زعلت جدا .

وتابعت دينا أن والدها مهندس لاسلكى، وأمى كانت تشتغل في سفارة الهند في روما، وانفصلوا وأنا عندى ٥ سنوات .

وأشارت دينا أنها حاولت الانتحار وهي في ثانوية، وكنت ضعيفة الإيمان أوعندي قصر نظر في أمور معينة ، ومن أصعب المواقف في حياتى أننى كنت معتقده أن أمى ماتت، وهي على قيد الحياة، بسبب أن جدى كان بالنسبة لي التي تطلق تعتبر ميتة لانه صعيدى، وحتي الإعدادية لم اكن أعرف غير أنها ميتة وكنت بتخانق مع بابا وقالى انتى بتكلمى شبه امك، فقولت ليه انها ماتت قالى لا ليه عايشه، واللى ربانى وأنا عندى خمس سنوات زوجة أبى وكنت بحبها جدا، وأمى وقتها كانت عايشه في وسط البلد واحنا ساكنين في العجوزة، وأختى هي اللى دورت عليها لحد ما وصلنا ليها، ومكنتش اترك بابا وقتها لأنى بحبه جدا وأمى كان عايشه خارج مصر وأنا لا اقدر أعيش خارج مصر .