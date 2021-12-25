شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تحتفى بخطوبة أختها هناء وسط عائلتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هيفاء وهبي، بخطوبة شقيقتها هناء، وسط حضور عائلى فى الحفل الذى أقيم العاصمة اللبنانية بيروت، ووجهت هيفاء رسالة إلى أختها قائلة: "غارقة في حب رؤية هذه اللحظة من حياتك الجديدة.. أحبك يا أختى".



خطوبة أخت هيفاء وهبي



خطوبة أخت هيفاء وهبي



خطوبة أخت هيفاء وهبي



خطوبة أخت هيفاء وهبي



خطوبة أخت هيفاء وهبي



خطوبة أخت هيفاء وهبي



خطوبة أخت هيفاء وهبي



خطوبة أخت هيفاء وهبي



خطوبة أخت هيفاء وهبي



خطوبة أخت هيفاء وهبي



خطوبة أخت هيفاء وهبي

من ناحية أخرى، أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى عن نشاطها الفنى المقرر ان تقوم به خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث أوضحت فى تصريحات تليفزيوينة، أن لديها مشروعا سينمائيا جديدا تخوض من خلاله الكوميديا لأول مرة، سوف تعلن عن تفاصيله قريبا بعدما تكتمل ملامحه، فضلا عن تحضيره لألبوم جديد جارى العمل على تسجيل أغانيه فى الوقت الحالى.

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى الدراما التليفزيوينة مسلسل "أسود فاتح" وشارك في بطولته وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.