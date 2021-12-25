شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب يتسبب في خلاف وحيد بين على الحجار ومحمد الحلو بسبب أغنية "بلادى".. أعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطربان على الحجار ومحمد الحلو، في الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" للإعلامى والنجم أمير كرارة، المذاع على قناة ON، وتحدث الحجار والحلو عن المواقف التي جمعتهما، وقال على الحجار: "كان في شخص باع ليا أغنية بلادى وباعها كمان لمحمد الحلو وبقيت الأغنية بتاعتنا احنا الاتنين فكنا بنغنيها سوا في مكان بنختم بها اليوم".

وأضاف الحجار: "وحصل اختلاف بينا وقتها بسب أن كان في مطرب تالت نفسه يغنيها معانا وكل يوم بيتاحيل عليا، وقعدت كتير اقنع محمد الحلو وهو كان رافض وقلتله مجاتش من يوم لغاية لما اقتنع وفعلا طالع غناها معانا وبوظ الأغنية ومحمد وقتها قالى هاضربكوا انتوا الاتنين".

وبسؤالهما عن أول تتر في حياتهما، قال محمد الحلو: "أول تتر كان مسلسل اه يا زمن وكنت في المعهد في بدايتى"، وقال على الحجار: "أول تتر مسلسل ليا حقق شهرة كان مسلسل الأيام، وبرده المسلسل ده ساهم في شهرة احمد زكى".

وأضاف محمد الحلو، عملنا تتر أغنية سوا كان لمسلسل "خان القناديل"، كان المفروض على الحاجر لوحده وانا لما سمعت الأغنية فقلتلتهم مينفعش أقول معاكوا وقالولى ينفع بس لزام نقول لعلى الحجار وهو لما عرف وافق علطول".

وتابع الحجار: "حصل مواقف كتير بينى وبين محمد الحلو 90% مينفعش تتحكى، وعلى سبيل المثال في مرة كنا في حفلة وانا وهو بس اللى من مصر وجيت اشيل المايك من الاستاند المايك طلع في ايدى من غير السلك، وكنا على الهوا وكان المفروض كل واحد فينا هياخد 20 الف دولار وقتها كان رقم كبير ومخدناش حاجة".











