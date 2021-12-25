شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى بعد تألقه فى تنطيط الكرة: يا ليڤربول لو هتكلمونى ياريت بعد الضهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النجم والفنان أحمد حلمى، مهاراته فى لعب وتنطيط كرة القدم، فى حديقة منزله، مخاطبا بسخرية فريق ليفربول الإنجليزى، إذا رغب فى شراءه بعد تألقه فى اللعب بالكرة، أن تكون المفاوضات معه بعد الظهر لأنه يستيقط متأخرا.

ونشر حلمى، فيديو وهو يستعرض مهاراته الكروية، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "يا ليڤربول لو هتكلمونى، ياريت يبقى على بعد الضهر عشان بصحى متأخر"، فيما رد عليه الفنان الكوميدى شيكو: "محدش هيكلمك يا حلمى بقى فووق بقى فوووق، محدش هيكلمك فوووق بقى".

من ناحية أخرى، يظهر النجم أحمد حلمى بشخصيتين خلال أحداث فيلمه الجديد "العيل"، شخصية منها يظهر فيها بدور مريض نفسي يقع فى العديد من المشاكل فى إطار كوميدى، ويواصل تصوير العمل بشكل يومى فى الديكورات الخاصة بالعمل وتجمع المشاهد بينه وبين النجمة روبى ومحمود حافظ.

وانتهى أحمد حلمى وباقى صناعه من تصوير نصف مشاهد الفيلم، وانضم لأسرة العمل مؤخرًا الفنان أحمد مالك الذى يظهر بدور صاحب شركة استثمارية، ويعمل عنده أحمد حلمى وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى بينهما، حيث بدأ مالك تصوير مشاهده الأسابيع الماضية بجانب حلمى.

يشارك فى بطولة فيلم "العيل"، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك بجانب حلمى، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذى يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.







أحمد حلمى يستعرض مهاراته الكروية