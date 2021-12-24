شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين روبي وساندى بسبب "الهشك بشك" و"فى ال لاا لاا لاا لاا".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجئ متابعو المطربة روبى بحذفها أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "الهشك بشك" من على قناتها على يوتيوب، رغم أن روبي كانت قد طرحت برومو الأغنية قبل ذلك بأيام.

ويرجع السبب فى حذف روبي للأغنية من على قناتها على يوتيوب، إلى أن المطربة ساندى تتواجد حاليا في فرنسا لتصوير تلك الأغنية فيديو كليب مع المنتج وليد منصور، التى اختارت لها اسما آخر "فى ال لاا لاا لاا لاا"، حيث كان منصور متعاقدا فى وقت سابق مع المطربة روبى على تقديم هذه الأغنية وأغنيات أخرى قبل أن ينفصل الثنائى، لتذهب الأغنية إلى "ساندى"، التى طرحت برومو الأغنية، اليوم الجمعة، وهى من كلمات شادى نور وألحان محمد يحيى .

من ناحية أخرى تستكمل النجمة روبى مشاهدها فى فيلم "العيل"، للنجم أحمد حلمى خلال الأيام المقبلة، ويعمل المخرج محمد شاكر خضير على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم الدرامية التي سيشاركون من خلالها في موسم دراما رمضان 2022.

ويشارك فى بطولة فيلم "العيل" الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة روبى والفنانة نسرين أمين ونور إيهاب وآخرين، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وتم تغيير اسم العمل من "إكس" إلى "العيل" وهو الاسم النهائى للفيلم.

يذكر أن روبى كشفت عن صور لها وسط الحقول والأراضى الزراعية، من كواليس تصوير فيلم "برة المنهج"، للمخرج عمرو سلامة الذى يشارك فى تأليفه مع خالد دياب، ويتناول العمل قضية التنمر وتحقيق الذات، بينما يضع الموسيقار الكبير راجح داوود، الموسيقى التصويرية للفيلم.

وتجسد روبى فى الفيلم شخصية مُدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض لكثير من الأزمات في حياتها، وتتوالى الأحداث بينها وبين بطل العمل ماجد الكدوانى، حيث بدأ فريق العمل التصوير منذ فترة في العديد من الديكورات الخاصة بالفيلم، ويناقش الفيلم قضية التنمر وتحقيق الذات، وهو للمخرج عمرو سلامة.