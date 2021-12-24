شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى تطرح برومو أغنيتها الجديدة "فى ال لاا لاا لاا لاا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة ساندى، برومو أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "فى ال لاا لاا لاا لاا"، والمقرر طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي والكليب من إنتاج ساندى، أما الأوديو فهو من إنتاج وليد منصور.

وتتواجد ساندي حاليا في فرنسا لوضع اللمسات الأخيرة على فيديو كليب أغنيتها "فى ال لاا لاا لاا لاا" بعد تصويرها في أماكن متفرقة بالشوارع هناك، تمهيدا لطرحها في ليلة رأس السنة.

وطرحت المطربة ساندى، مؤخرا أغنية تحمل اسم "رسالة منك"، على "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان ماجد الشرقاوى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

كانت المطربة ساندى طرحت مؤخرا أغنية تجمعها بالمطرب الكندى كارل ولف، وتحمل اسم "يا حلوة" على "يوتيوب" وتغنى المطربة ساندى باللغة العربية، والجزء التي ستغنيه من كلمات أسامة محرز وألحان كريم عبد الوهاب، أما الجزء الأجنبى فهو من غناء وكلمات وألحان وتوزيع كارل وولف.

وكانت ساندى قد طرحت ألبومها الأخير "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".