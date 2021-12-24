شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة من كلاكيت مسلسل "أبو العروسة 3" لـ سيد رجب وسوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسرة مسلسل "أبو العروسة" الموسم الثالث التصوير فى مصر الجديدة وهو الديكور الرئيسي للعمل، وننشر صورة من الكلاكيت لتصوير الحلقة الـ 12 من العمل، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى على قناة dmc الفترة المقبلة.

وكان الجزء الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة" حققا نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال الفترة الماضية وارتبط العمل اجتماعيًا مع الجمهور، بعد أن عرض العمل عبر قنوات دي إم سي خلال الموسمين.

وشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" كل من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من الفنانين، وإخراج كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال.