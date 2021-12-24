أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لتركي آل الشيخ: "جميلك هيفضل في رقبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي:

أعرب الشاعر أيمن بهجت قمر، عن سعادته بعرض مسرحية "في نص الليل" في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي مستوحاة من عالم والده الكاتب الراحل بهجت قمر.

ونشر قمر، صورة له المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "مهما وصفت امتناني وتقديري للمستشار تركي آل الشيخ مش هقدر أوفي له حقه، لإنه السبب في رجوع اسم بهجت قمر للمسرح بعمل يليق بتاريخه واسمه، وفي موسم الرياض وتحت إشراف هيئة الترفيه السعودية المحترمة".

أضاف موجها حديثه لآل الشيخ: "ألف ألف شكر.. جميلك هيفضل في رقبتي.. مسرحية في نص الليل.. ليلة رأس السنة.. بسم الله".

مسرحية "في نص الليل" بطولة النجوم: غادة عادل وحسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، إنتاج شركة ABK media Bahgat kamar، والمسرحية مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ويخرجها عمرو عرفة.

المسرحية تعتمد على استخدام خاصية البروجيكشن والجرافيكس من خلال د. محمود صبري، والاستعراضات للدكتور عاطف عوض، والإضاءة لمدير التصوير السينمائي وائل درويش وديكور إسلام البنا والموسيقى والألحان للموسيقار محمود طلعت، إشراف عام على الإنتاج أسامة الخبيري، إنتاج شركة ABK وتمثلها إنجي عبدالحافظ.