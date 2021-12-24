شهد طفولته وشبابه.. رانيا محمود ياسين تنشر صورا لمنزل والدها ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن صور منزل والدها الفنان الراحل محمود ياسين الذي عاش فيه بمحافظة بورسعيد وشهد رحلة طفولته وشبابه.

ونشرت رانيا، صورا لها أمام المنزل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "منزل أبي الذي شهد على طفولته وشبابه في بورسعيد، كان تابع لهيئة قناة السويس.. لما بلد تكون اسمها بورسعيد هيكون طاقتها إيه غير السعادة".

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، شاركت مؤخرا في مراسم رفع الستار عن تمثال والدها الراحل محمود ياسين ببورسعيد مع زوجهاالفنان محمد رياض ونجلها "عمر"، ونجل الفنان عمرو محمود ياسين.

وقالت رانيا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر": "سعداء جدًا بهذه الاحتفالية المتفردة والتي جاءت ضمن احتفالات محافظة بورسعيد بالعيد القومي لها تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد".

أضافت: "تمثال والدي جاء إهداء من النحات الدكتور عصام درويش، وإهداء من المهندس طارق نوفل، بشكرهم جميعًا وبوجهلهم رسالة شكر وامتنان وهو المتوقع من محافظة بورسعيد التي تكون تمتن وتحب وتقدر ابنها البار الفنان محمود ياسين".

وتابعت: "أبويا محبش في حياته مدينة قد بورسعيد ومشوفتش فنان بيحب مدينته بهذا القدر من الحب والتقدير ودا كان المتوقع من مدينة بورسعيد بعد وفاته بأن يكون هذا التمثال رمز لتخليده الفني من خلال مدينته الجميلة التي عشقها"، مؤكدة: "والدتي الفنانة شهيرة سعيدة بهذا التمثال وعمرو أخي سعيد جدًا وكل الأسرة، وستذهب لحضور الاحتفالية باذن الله، ومن المقرر وضع التمثال في ساحة المركز الثقافي".

يذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، توفي في 14 أكتوبر 2020 عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.