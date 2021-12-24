"طبقة صوته قريبة من المطربات".. حسن شاكوش يرد على صابر الرباعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على إشادة النجم التونسي صابر الرباعي، بصوته، وتوجيهه التحية له خلال لقائه مساء الخميس مع برنامج "حبر سري" عبر قناة "القاهرة والناس".

وكتب شاكوش، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، موجها رسالة لصابر الرباعي: "الحمدلله.. ده شرف ليا وكلام حضرتك يا نجم فوق دماغي".

كان المطرب صابر الرباعي، أشاد بصوت مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وقال إن لديه طبقة من الغناء ليست متوفرة لدى الكثير من الفنانين الرجال، مضيفا: "أنا أحب تواجد حسن شاكوش موسيقيا، طبقة صوته عالية وتقترب من طبقة المطربات أكثر من المطربين، وهذا ليس متوفر كثيرا.. لا أتدخل فيما لا يعنيني ولازم نشوف السبب الرئيسي لمنعه من الغناء، ولما النقيب هاني شاكر يأخذ قرار بهذا الحزم أكيد في سبب"، وغنى "الرباعي" مهرجان "بنت الجيران" لـ"شاكوش" على الهواء.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، قررت في نوفمبر الماضي، منع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة لحين تصحيح أوضاعهم واجتياز الاختبارات، وتضم الأسماء الممنوعة، حمو بيكا، حسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة- مصطفى زكريا محمد على الشهير بـ مسلم، أبو ليلة، أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، وعمرو حاحا.