"اتقطع رزقهم".. محسن جابر يوجه رسالة لـ هاني شاكر عن مطربي المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

دعا المنتج محسن جابر، الفنان هان شاكر نقيب المهن الموسيقية، إلى إعادة النظر في قرار وقف عدد من مطربي المهرجانات.

ونشر جابر، صورة مع شاكر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "ونحن على أبواب عام جديد أدعو الله أن يكون عام سعيدا علينا وعلى جميع الشعوب العربية".

وأضاف: "وفي هذه المناسبة الجميلة أدعو أخي وصديقي العزيز الفنان هاني شاكر أن يتسع قلبه لكل الفنانين بما فيهم فنانين المهرجانات الذين تم إيقافهم عن العمل، وبالتالي تم قطع رزقهم، وأن يتم تقويمهم بمراجعة أغنياتهم قبل نشرها بالاشتراك مع الرقابة على المصنفات".

وتابع: "مصر هي بلد الإبداع ولم توقف في يوم من الأيام أي مبدع أو فنان عن العمل، وكلي ثقة في أن الفنان هاني شاكر، سوف يعطي الفرصة مرة أخرى للجميع".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، قررت في نوفمبر الماضي، منع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة لحين تصحيح أوضاعهم واجتياز الاختبارات، وتضم الأسماء الممنوعة، حمو بيكا، حسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة- مصطفى زكريا محمد على الشهير بـ مسلم، أبو ليلة، أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، وعمرو حاحا.