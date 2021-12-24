شكرا لقرائتكم خبر عن تمثال رومانى للنجم ماجد الكدوانى للفنان مايكل عادل زكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صمم الفنان مايكل عادل زكي تمثالا على هيئة النجم ماجد الكدوانى، وتشير طريقة تصميمه إلى التماثيل التي نحتت فى روما القديمة.



تمثال ماجد الكدوانى



تمثال ماجد الكدوانى



تمثال ماجد الكدوانى



تمثال ماجد الكدوانى



تمثال ماجد الكدوانى



تمثال ماجد الكدوانى

وقدم مؤخرا ماجد الكدوانى مسلسل "موضوع عائلى" وعرض على إحدى المنصات الرقمية، ويعد المسلسل أولى الأعمال للكدوانى الموجهة للمنصات، والعمل يدور في 10 حلقات يشارك فى بطولته مع ماجد الكدواني محمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس محمد رضوان، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد الجندى، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

واحتفل ماجد الكدوانى فريق عمل فيلم "برا المنهج" بالعرض الخاص والأول للعمل داخل أحد سينمات التجمع الخامس، وذلك بحضور المخرج عمرو سلامة، كما حضر من الضيوف الفنان أكرم حسنى.

فيلم "برا المنهج"عرض عالمياً للمرة الأولى فى ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الافتتاحية، وهو بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.