شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يتصدر بوستر حكاية "تاج راسنا بابا".. وهذه موعد عرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض خامس حكايات الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، بدءا من غد السبت 25 ديسمبر الجاري، عبر قناة ON. وتحمل الحكاية اسم "تاج راسنا بابا"، وهي من بطولة صلاح عبد الله ومنة فضالي وبسمة داوود وعدد من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

تعرض الحكاية من السبت إلى الأربعاء عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في الثانية صباحا، والواحدة ظهرا. كما تعرض عبر قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تعاد في الخامسة صباحا، والعاشرة صباحًا، والرابعة عصرًا.

يذكر أنه عرض حتى الآن من الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، حكاية "النظارة البيضا" وقام ببطولتها أمير المصري، وحكاية "غرام بانتظام" من بطولة شريف سلامة، وحكاية "أوضة وصالة" من بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق، وحكاية "حلوة اللقطة" من بطولة هاني عادل.