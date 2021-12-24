شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يصور مسلسل "قانون العمل" فى طنطا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم إياد نصار مشاهده الخارجية ضمن أحداث مسلسله الجديد "قانون العمل" بمحافظة طنطا، ويستمر التصوير هناك لدة 3 أيام، ويعود للقاهرة لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية فى العمل الذى تكتبه مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، وينتمى لنوعية الـ10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويظهر إياد نصار فى أحداث مسلسله الجديد "قانون العمل" الذى يواصل تصويره حالياً فى منطقة المنصورية بشخصية فلاح، ويناقش ضمن أحداثه حقوق العمال وحكاياتهم، ويشاركه البطولة إسلام إبراهيم، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، ومحسن منصور.

يشار إلى أن إياد نصار انتهى من تصوير فيلم "11:11"، الفترة الماضية ويشارك فى بطولته كل من الفنانة غادة عادل وآخرين، من إخراج كريم أبو زيد، ويجسد دور محامى شهير وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق ملىء بالغموض.

من ناحية أخرى ينتظر إياد نصار عرض فيلمه "الباب الأخضر"، وهو آخر سيناريوهات الراحل أسامة أنور عكاشة، وذلك بعد شهرين من التصوير، حيث بدأ المخرج رؤوف عبد العزيز عمليات المونتاج والمكساج وذلك قبل تحديد موعد طرح الفيلم في دور العرض.