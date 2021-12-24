شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجه عروض إكسبو: تامر حسنى حقق أكبر حضور جماهيرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة البريطانية مخرجة عروض إكسبو إن النجم تامر حسنى حقق أكبر حضور جماهيرى فى الحفلات التي أقيمت ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبى .

وعبر منظمو الحفل عن سعادتهم باستقبال النجم تامر حسنى وحضور عدد كبير من الجمهور بالحفل، واصفين الليلة بالمميزة والتفاعل الكبير من الجمهور معه.

وتألق النجم تامر حسنى فى حفل غنائى ضخم أمس الخميس، ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبى، فى ساحة اليوبيل، ونشر تامر مجموعة صور من الحفل عبر حسابه على "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "تشرفت اليوم بأكبر حضور جماهيرى فى إكسبو دبى شكراً للإمارات وشكراً لكل الجمهور الكريم الغالى اللى حضر من كل الوطن العربى والعالم ".

وكان النجم تامر حسنى قد طرح الشهر الماضى أحدث أغنياته التى تحمل اسم "قد التحدى"، على موقع يوتيوب، وتبرع بهذا العمل لذوى الهمم ضمن مبادرة يوم التحدى، والأغنية من كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد حمزة، توزيع أحمد عادل، والكليب من اخراج خالد الشوربجى.