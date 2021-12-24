شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثى وعاطف بشاى يناقشان أعمال ممدوح الليثى فى "قصر السينما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، كلا من الإعلامى عمرو الليثى والسيناريست عاطف بشاى، يوم السبت الموافق 1يناير 2022 المقبل، بقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، لعقد ندوة بعنوان "رحلة إبداع الليثي" ويديرها ويناقشها الفنان تامر عبدالمنعم فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

اللقاء يقام بمناسبة مرور 8 سنوات على رحيل السيناريست الكبير ممدوح الليثى الذى وافته المنية يوم 1 يناير عام 2014، وتدور الندوة حول مناقشة أعماله والجوائز التى حصل عليها، حيث عمل نقيبا للمهن السينمائية عام 1989 كما ساهم فى تأسيس مدينة الإنتاج الإعلامى، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية.

ويعقب الندوة عرض فيلم ميرامار قصة الأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثى، إخراج كمال الشيخ، وتدور أحداثه داخل بنسيون تمتلكه امرأة يونانية ويسكنه عدد من الشخصيات لكل منهم حكاية.