شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة حفلات المطربين في الكريسماس.. أبرزهم الكينج محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عدد من نجوم مصر والعالم العربى، لإحياء عدة حفلات غنائية اليوم الجمعة وغدا السبت، احتفالا بالكريسماس، حيث يرتبط أغلب المطربين بعدد من الحفلات الغنائية والموسيقية في مختلف الدول العربية، ومن خلال التقرير التالى نرصد خريطة حفلات نجوم الغناء العرب بمختلف دول العالم.



محمد منير

الكينج محمد منير

يستعد الكينج محمد منير، لإحياء حفل غنائي في القاهرة الجديدة، اليوم الجمعة 24 ديسمبر الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها الكينج عقب عودته مؤخرا لنشاطه الفنى، ويقدم محمد منير خلال هذا الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.



فارس كرم

فارس كرم

يحيى المطرب اللبناني فارس كرم حفلين غنائيين بمناسبة الكريسماس، ويكون الحفل الأول اليوم الجمعة 24 ديسمبر في برلين بألمانيا، أما الحفل الثانى فسيكون يوم السبت 25 ديسمبر في مدينة ستوكهولم عاصمة السويد، ويقدم خلال الحفلين مجموعة مميزة من أشهر أغنياته.



رامى صبرى

رامى صبرى

ويحيى الفنان رامى صبرى حفلا غنائيا، احتفالا بالكريسماس، بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس يوم السبت 25 من ديسمبر الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغنياته الشهيرة والمحببة لدى جمهوره.



ملحم زين

ملحم زين

يحتفل المطرب اللبناني ملحم زين بالكريسماس، بإحياء حفل غنائي في ألمانيا يوم السبت 25 ديسمبر الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أروع أغنياته اللبنانية المحببة لجمهوره.



عمر كمال

عمر كمال

يحيى عمر كمال حفلا غنائيا بمدينة اسطنبول بتركيا، احتفالا بالكريسماس، يوم السبت 25 ديسمبر الجارى، ويقدم فيهما فاصلا غنائيا من أغانيه التى اشتهر بها مثل "بنت الجيران" و"أبويا"، و"ضيعنا" و"بحر المجرة"، وغيرهم.



حاتم العراقى وسيف نبيل وأصيل هميم

3 مطربين عراقيين فى حفل غنائى واحد بـ موسم الرياض

يجتمع المطربون العراقيون حاتم العراقى وسيف نبيل وأصيل هميم في حفل غنائى بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي تحمل عنوان "ليلة دجلة والفرات"، يوم الجمعة 24 من شهر ديسمبر، ويقدمون خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتهم العراقية.