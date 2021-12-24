شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تطرح أحدث أغانيها "الهشك بشك" بتوقيع محمد يحيى وشادى نور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة روبى أحدث أغانيها على "يوتيوب" والتي تحمل اسم "الهشك بشك" من كلمات شادى نور وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو وهندسة صوت ماهر صلاح .

ناحية أخرى تستكمل النجمة روبى مشاهدها فى فيلم "العيل"، للنجم أحمد حلمى خلال الأيام المقبلة، ويعمل المخرج محمد شاكر خضير على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم الدرامية، التي سيشاركون من خلالها في موسم دراما رمضان 2022.

ويشارك فى بطولة فيلم "العيل" الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة روبى والفنانة نسرين أمين ونور إيهاب وآخرين، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وتم تغيير اسم العمل من "إكس" إلى "العيل" وهو الاسم النهائى للفيلم.

يذكر أن روبى كشفت مؤخرا عن صور لها وسط الحقول والأراضى الزراعية، من كواليس تصوير فيلم "برة المنهج"، للمخرج عمرو سلامة الذى يشارك فى تأليفه مع خالد دياب، ويتناول العمل قضية التنمر وتحقيق الذات، بينما يضع الموسيقار الكبير راجح داوود، الموسيقى التصويرية للفيلم، ويعرض حاليا فى السينمات .

وتجسد روبى فى الفيلم شخصية مُدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض لكثير من الأزمات في حياتها، وتتوالى الأحداث بينها وبين بطل العمل ماجد الكدوانى .