شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يتدرب على الألعاب القتالية من أجل "قلب واحد".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتدرب الفنان هانى سلامة على الألعاب القتالية من أجل دوره فى مسلسل "قلب واحد" من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022، ويشاركه البطولة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ومحسن محيى الدين وماجد المصرى وميريهان حسين.

وقدم هانى سلامة مسلسل "بين السما والأرض" من 15 حلقة في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

وكان هانى سلامة قد حل ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس على قناة dmc، وكشف أنه كان متخوفا في بداية التمثيل، خاصة أنه كان يرغب في أن يكون "طيار" لأنه يحب السفر للغاية، مشيرا إلى أن صاحبة المكتب أرسلته إلى مكتب "يوسف شاهين" وقابل وقتها الأستاذ رضوان الكاشف، وعمل بروفات لمدة أسبوع مع شيريهان، مضيفا:" والحمد لله انطلقت من هنا".