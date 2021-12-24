شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم يصاحب حسن الرداد فى أحدث صوره: "الأسطورة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان حسن الرداد صورا جديدا، يرتدي فيها "جاكيت جينز" مرسوم عليه صورة "فطوطة" أشهر شخصيات الفنان الراحل سمير غانم ومكتوب عليه كلمته الأشهر "أنستونا"، وعلق الرداد على الصور: "الأسطورة" .

من ناحية أخرى يجرى حسن الرداد بروفات مسرحية "في نص الليل" ويشاركه البطولة غادة عادل وريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن توتا، ومن المقرر عرضها يوم 31 في موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية، ويستعد أبطالها للسفر يوم الأحد المقبل.

مسرحية "فى نص الليل" من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.

ويواصل الفنان حسن الرداد خلال اللأيام المقبلة تصوير مشاهده فى فيلم "تحت تهديد السلاح" ويتبقى له يومان تصوير فقط، وينتهى من تصوير مشاهده بالفيلم حسبما أكد كريم السبكى لـ"الخليج 365"، ليدخل الفيلم بعدها عمليات المونتاج والمكساج .