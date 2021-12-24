شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان أحمد جوهر "نجم التسعينيات" بأزمة صحية ونقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب المطرب أحمد جوهر نجم التسعينيات بأزمة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج ووضعه تحت الملاحظة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إذ بدأ يعانى منذ أسبوعين تقريبا على إثر إصابته بإنيميا فى الدم.

يذكر أن أحمد جوهر التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية عام 1980 وكان بفرقة أم كلثوم للموسقى العربية وفرقة الإنشاد الدينى بالمعهد . حصل بعد ذلك على دبلوم كلية الآثار قسم الإرشاد السياحى بجامعة القاهرة. وله 4 ألبومات وهى إصحى، هايل، شبكنى الهوى، حاسب. والتقى بحميد الشاعرى بأول ألبوم لشركة هاى كواليتى الذى احتوى على عدة أغانى شبابية حققت شعبية كبيرة لدى شباب التسعينات وبخاصةً أغنيته الشهيرة التى سجلت ميلاده كنجم وفنان، وهى أغنية: "هات لى قلبك".