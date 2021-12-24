شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد: مفيش مشهد سهل كل المشاهد صعبة في "حلم حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل أبطال حكاية " حلم حياتى"، من مسلسل "إلا أنا" ضيوفا على تليفزيون الخليج 365، وهم مايان السيد ومنة عرفة ويوسف عثمان وياسر صادق ومخرجة العمل ياسمين أحمد كامل.

وقالت الفنانة الشابة مايان السيد:" ميريام الشخصية الحقيقية لما جات لينا آخر يوم تصوير محدش عرف أنها عندها توحد أو في اختلاف هي بجد إنسانة طبيعية، ومفيش مشهد سهل كل المشاهد صعبة".

كما قالت المخرجة ياسمين أحمد كامل:" أنا من وراء مايان كنت بكلم المنتج وأقوله مش هتعرف تتقمص الشخصية الموضوع صعب أوى مفروض تمثل وعينيها متجيش فينا الموضوع صعب جدا، ومن الأول ما سمعت أن مايان هي البطلة قلتلهم تمام جدا وكنا بندرب كتير مرة على العين بس ومرة على لغة الجسد ومرة على الضحك بس وأنا واثقة في مايان وهى ذكية جدا وملتزمة جدا و مسئولة ووثقت فيا.

ويسلط المسلسل الضوء على أسرة مايان السيد (خديجة)، وكيفية تعاملهم مع حالتها والدعم الذي يقدمونه لها، والمشاكل التي تواجههم أيضا لاحتواء حالتها وتجسد مايان خلال أحداث الحكاية دور فتاة مصابة بالتوحد، وتواجه العديد من المواقف الصعبة بسبب مرضها.

"حلم حياتى" كانت تحمل اسم "إنسان مميز" قبل تغييره، وهى الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، وبطولة مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل