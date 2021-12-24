حمو بيكا في السعودية.. هل سقط على خشبة المسرح؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر تعرض مطرب للسقوط أثناء رقصه بسبب كسر في خشبة المسرح، يُشار إليه أنه مغني المهرجانات حمو بيكا خلال حفل له في دبي.

وبالبحث في أصل الفيديو المتداول والمنسوب إلى حمو بيكا، وجدنا أنه منشور على موقع "يوتيوب" منذ يوليو 2018، ونُسب في تلك الفترة أيضا للمطرب اللبناني جو رعد، لكن في حقيقة الأمر أن من سقط هو منسق أسطوانات أجنبي.

بالبحث أيضا وجدنا على صفحة حمو بيكا الرسمية أنه حاليا بالمملكة العربية السعودية في جولة غنائية، وليس في الإمارات كما أُشير في الفيديو.

حمو بيكا طرح أمس الخميس، عبر قناته بموقع "يويتوب"، مهرجان "ملعونة الفلوس" مع مودي أمين والسويسي، من توزيع مصطفي السيسي.

وكان حمو بيكا قد أحيا حفلين غنائيين مؤخرا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور حشد كبير من جمهوره.

من ناحية أخرى، أصدرت نقابة المهن الموسيقية الشهر الماضي قرارا بمنع 20 مطربا من مطربي المهرجانات، وكان من بينهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، عنبة، كزبرة، حنجرة، وآخرون.