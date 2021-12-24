جيلان علاء تتعرض للتنمر.. وهكذا كان رد فعلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعرضت الفنانة جيلان علاء، للتنمر بعد ظهورها ببرنامج "معكم" الذي تقديمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "cbc".

ونشرت علاء، بعض التعليقات التي تعرضت من خلالها للتنمر عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "اللهم عليك بهم.. يلا يا ولاد الـ ..".

وكان من بين التعليقات: "وشك ده ولا شاشة موبايل"، "وشك ده ولا علبة ورنيش"، "زودي إن بوقك كبير بقى"، "مناخيرك دي ولا شوتجن"، "مناخيرك دي ولا بوندقية بروحين".

وحلت جيلان علاء ضيفة على حلقة برنامج "معكم"، التي استضافت فيها الإعلامية منى الشاذلي أبطال حكاية "حتة من القمر" من مسلسل "زي القمر"، وهي الحكاية التي تناقش موضوع التنمر.

وقالت جيلان علاء في الحلقة: "كان في تنمر من تعليقات فيسبوك على مناخيري ووشي في المطلق، زي مناخيرك كبيرة قوي، أو وشك أطول من شاشة موبايلي".

وأضافت: "في واحد مش حاطط صورته على البروفايل، حاطط صورة بيبي أو جنينة، يعني أنت بتضحك عليا وأنا مش شايفاك ومعنديش طريقة أرد بيها عليك".

يذكر أن أخر أعمال جيلان علاء حكاية "حتة من القمر" ضمن أحداث مسلسل "زي القمر"، من بطولة لقاء الخميسي وعايدة رياض ومحمد العمروسي، ومن تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.