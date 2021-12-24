حسن الرداد يرتدي "جاكيت فطوطة" في أحدث ظهور له (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان حسن الرداد، صورا له ظهر خلالها مرتديا "جاكيت" يحمل صورة النجم الكبير الراحل سمير غانم، والد زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

"جاكيت" الرداد يحمل صورة شخصية "فطوطة" التي قدّمها سمير غانم في الفوازير الشهيرة بثمانينيات القرن الماضي، وتعلوها كلمة "أنستونا".

وعلّق الرداد قائلا عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "أنستونا".

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.