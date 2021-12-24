سبب انفصال المغنية العالمية دوا ليبا عن حبيبها أنور حديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انفصلت المغنية العالمية دوا ليبا عن حبيبها عارض الأزياء الشهير أنور حديد، بعد علاقة عاطفية جمعتهما لأكثر من عامين.

وكشف مصدر مقرب من دوا ليبا لـ"et"، أن الانفصال بسبب مرور علاقتهما بأزمة دون الكشف عن تفاصيلها، لافتا إلى أنهما انفصلا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكر المصدر، أن دوا ليبا كانت بهذا الوقت تسجل ألبومها الجديد بين لوس أنجلوس ولندن، فيما بقى أنور حديد في نيويورك، ولم يظهر دوا ليبا وحديد سويا منذ ما يقرب من ثمانية أسابيع، بسبب جداول أعمالهما المتضاربة، وكانت آخر صور لهما على إنستجرام في بداية نوفمبر الماضي.

وكانت بدأت شائعات ارتباط الثنائي لأول مرة في يوليو 2019، عندما تم رصدهما معًا في مهرجان الموسيقى الصيفي البريطاني في لندن.

وأكد المصدر أنهما قررا إنهاء علاقتهما الشهر الماضي بسبب نشوب العديد من الأزمات والخلافات بينهما، وجاء ذلك عقب فترة قصيرة من انفصال جيجي حديد شقيقة أنور عن حبيبها ووالد ابنتها زين مالك في نهاية أكتوبر الماضي، بسبب والدتهما يولاندا حديد.