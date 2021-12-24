مواعيد حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 4" على قناة ON

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض قناة ON، خامس حكايات الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، بدءًا من يوم السبت 25 ديسمبر الجاري.

تحمل الحكاية اسم "تاج راسنا بابا"، وهي من بطولة صلاح عبدالله ومنة فضالي وبسمة داوود وعدد من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

تعرض الحكاية من السبت إلى الأربعاء عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في الثانية صباحا، والواحدة ظهرا. كما تعرض عبر قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تعاد في الخامسة صباحا، والعاشرة صباحا، والرابعة عصرا.

يذكر أنه عُرض حتى الآن من الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، حكاية "النظارة البيضا" وقام ببطولتها أمير المصري، وحكاية "غرام بانتظام" من بطولة شريف سلامة، وحكاية "أوضة وصالة" من بطولة أحمد عبدالعزيز ورشوان توفيق، وحكاية "حلوة اللقطة" من بطولة هاني عادل.