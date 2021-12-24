جمال سليمان: "السوشيال ميديا" لغة العصر لكن لا تنسجم مع طبيعتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحدث الفنان جمال سليمان عن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، وأسباب ابتعاده عنها لفترات كبيرة، موضحا أنه لا يملك سوى حسابين على إنستجرام وفيسبوك، ويديرهما بنفسه.

أضاف سليمان، خلال حواره ببرنامج "لايت شو" على قناة "الحياة"، أن السوشيال ميديا بالنسبة له بمثابة ابنة الجيران التي يشاهدها من النافذة، مجرد مراقب من بعيد، لافتا إلى أنه يدير حساباته بنفسه رغم ضيق وقته، قائلا: "دي النقطة اللي بخاف منها، يعني أنا عندي طريقة بالتعبير عن الأشياء بحب إنها تبقى هي هي مبحبش حد يتكلم نيابة عني، وبخاف من إنه تحصل أي ورطة أتحمل مسؤوليتها رغم إن مش أنا اللي عاملها".

أوضح الفنان السوري أنه من جيل ما قبل السوشيال ميديا، أي جيل الفنانين الذين صنعوا مكانتهم بأعمالهم الفنية وليس بمقدار نشاطهم على السوشيال ميديا، قائلا: "أنا من جيل الفنانين اللي عملوا سمعتهم ومكانتهم المتواضعة قبل السوشيال ميديا من خلال الأعمال اللي بيقدمها للناس.. اسمي سواء كان كبير أو صغير اتبنى بناء على منتج فني، أدوار وشخصيات ومسلسلات قدمتها مش بناء على نشاطي على السوشيال ميديا ولا اللوك الجديد اللي عملته ولا كنت فين أنا ومراتي".

تابع: "أنا مش بنتقد الآخرين ولا بقلل من قيمتهم.. دي لغة عصر.. بس أنا مبحسش إني مهم للناس عشان يعرفوا إن كان عندي أصحابي واتعشينا وعملنا وسوينا.. مش بنتقد الآخرين لكن بقول إن ده مش منسجم مع طبيعتي وشخصيتي.. أحيانا بشارك أمور شخصية بس في أوقات متباعدة زي تهنئة ابني بعيد ميلاده أو غيره بس بعمل ده على استحياء".

اختتم جمال سليمان حديثه، موضحا أنه يفكر منذ فترة في أن يكون نشيطا على السوشيال ميديا ولكن بطريقته الخاصة، ودون إقحام الأمور الخاصة، مضيفا: "بقالي فترة بفكر ازاي ابقى نشيط على السوشيال ميديا لكن بطريقتي وبعيدا عن الخصوصيات".