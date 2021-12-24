إنجي المقدم تكشف لـ"الخليج 365" عن أمنيتها في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تمنت الفنانة إنجي المقدم لجمهورها ولكل الناس أن يكون عام 2022، عامًا مليئًا بالسعادة وبنعم الله، وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتمنى في 2022 أن يديم الله النعم ويبارك فيها ويحفظها".

وعن مسلسلها الجديد "قواعد الطلاق الـ45"، والذي تقدم من خلاله شخصية كاتبة تُدعى فريدة، تنفصل عن زوجها لنعيش معها مشاكل الحياة بعد الطلاق كامرأة مُطلقة وأم عاملة، تقول "فريدة تشبهني في أنها تحب عملها جدا، ولديها شغف تجاهه، تحب أسرتها والاستقرار، واعتقد أننا كـ ستات نعيش نفس الحاجات بدرجات متفاوتة، خاصة الستات العاملات".

وتابعت إنجي "السيدات العاملات عندهن صراع دائم، تحاولن النجاح في كل شيء بنفس الوقت، بيتها وعملها، كل واحدة تشعر بالخوف من أن يقال عنها ليست على قدر المسؤولية، لكن الطبيعي أننا بني آدمين نتعب ونريد المساعدة، وفريدة تشعر بنفس الأمر، فتعاطفت معها جدا".

"قواعد الطلاق الـ45" تأليف سارة مراد ودينا ماهر، إخراج مصطفى أبو سيف، بطولة إنجي المقدم، إنجي أبو زيد، هيدي كرم، عمر الشناوي، صدقي صخر، وجيهان الشماشرجي.