شكرا لقرائتكم خبر عن الرداد وغادة عادل وتوتا وريم ينتهون من بروفات مسرحية "في نص الليل".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى اليوم فريق عمل مسرحية "في نص الليل" من بروفات العرض المسرحى "في نص الليل" بطولة كل من حسن الرداد وغادة عادل وريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن توتا، ومن المقرر عرضها يوم 31 في موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية، ويستعد أبطالها للسفر يوم الأحد المقبل.

مسرحية "فى نص الليل" من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.

















































ويواصل الفنان حسن الرداد خلال الايام المقبلة تصوير مشاهده فى فيلم "تحت تهديد السلاح" ويتبقى له يومان تصوير فقط، وينتهى من تصوير مشاهده بالفيلم حسبما أكد كريم السبكى لـ"الخليج 365"، ليدخل الفيلم بعدها عمليات المونتاج والمكساج .

وتستعد غادة عادل لبطولة فيلمين جديدين هما "بنات رزق" بمشاركة مى عمر، شيرين رضا، أروى جودة، رزان مغربى وإخراج مرقس عادل، و"جروب الماميز" بمشاركة روبى وريم مصطفى وإخراج معتز التونى .

وتعاقدت ريم مصطفى مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم "جروب الماميز" مع غادة عادل وروبى، بيومى فؤاد، محمد سلام واخراج معتز التوني، ومن المقرر بدء تصويره مطلع العام المقبل، كما قاربت الانتهاء من مسلسل "الثمانية" الذى تدور أحداثه في 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات .