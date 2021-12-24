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شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تزور منزل والدها فى بورسعيد: شهد طفولته وشبابه (صور) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - زارت الفنانة رانيا محمود ياسين، منزل والدها الراحل محمود ياسين، فى محافظة بورسعيد، والتقطت بجانبه العديد من الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "منزل أبى الذى شهد على طفولته وشبابه فى بورسعيد"، وتابعت رانيا محمود ياسين: "لما البلد يكون بورسعيد، طاقتها إيه غير السعادة".
وكان "تلفزيون الخليج 365"، قدم بثاً مباشراً، أمس الخميس، مع أسرة الفنان محمود ياسين خلال تواجدهم واحتفالهم بإزاحة الستار عن تمثال الفنان الراحل بالمركز الثقافي الترفيهي في إطار احتفالات بورسعيد بعيدها القومى.
وأشادت الفنانة رانيا محمود ياسين باستقبال أهالي بورسعيد لأسرة والدها خلال الاحتفالات بالعيد القومي للمدينة الباسلة، مؤكده أنه بالفعل كلام والدها وحبه لهذه المحافظة كان حقا.
وأوضح الفنان محمد رياض، زوج الفنانة رانيا ياسين، أن وجود تمثال للفنان الراحل محمود ياسين وفي هذا المكان الثقافي الذي يحتوي على السينما والمسرح، إنما هو فخر واعتزاز بابن من أبناء هذه المدينة الباسلة التي رأينا فيها كل المشاعر الطيبة للمصريين.
وفى الإطار ذاته، وضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، أمس الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بمناسبة الذكرى الخامسة والستين التى تواكب عيد بورسعيد القومى_عيد النصر _ وهو عيد انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956.