رانيا محمود ياسين تزور منزل والدها فى بورسعيد: شهد طفولته وشبابه (صور)

وكان "تلفزيون الخليج 365"، قدم بثاً مباشراً، أمس الخميس، مع أسرة الفنان محمود ياسين خلال تواجدهم واحتفالهم بإزاحة الستار عن تمثال الفنان الراحل بالمركز الثقافي الترفيهي في إطار احتفالات بورسعيد بعيدها القومى.

وأشادت الفنانة رانيا محمود ياسين باستقبال أهالي بورسعيد لأسرة والدها خلال الاحتفالات بالعيد القومي للمدينة الباسلة، مؤكده أنه بالفعل كلام والدها وحبه لهذه المحافظة كان حقا.

وأوضح الفنان محمد رياض، زوج الفنانة رانيا ياسين، أن وجود تمثال للفنان الراحل محمود ياسين وفي هذا المكان الثقافي الذي يحتوي على السينما والمسرح، إنما هو فخر واعتزاز بابن من أبناء هذه المدينة الباسلة التي رأينا فيها كل المشاعر الطيبة للمصريين.