شكرا لقرائتكم خبر عن "فى انتظار بابا" على خشبة المسرح القومى من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود العرض المسرحى "فى انتظار بابا" من إنتاج فرقة المسرح القومى بالبيت الفنى للمسرح بقيادة الفنان إيهاب فهمى، و من إخراج المخرج الكبير سمير العصفوري، إلى خشبة المسرح القومى بالعتبة اليوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر فى تمام السابعة والنصف مساء " ماتينيه" ويوم السبت الموافق 25 ديسمبر فى تمام التاسعة مساء.

يذكر أن العرض يقدم أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، الجمعة ماتينيه الساعة 7 ونصف مساء.

"فى انتظار بابا" عن "الإلياذة" للشاعر اليونانى هوميروس يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التى تظهر فى العرض من خلال الأحداث والمواقف.

العرض المسرحى "فى انتظار بابا" عن الالياذة للشاعر اليونانى هوميروس بمساعدة السيكولوجى فرويد وتحليله لعقدة إلكترا ، العرض بطولة سماح أنور، أحمد سلامة ، انتصار، مفيد عاشور ،ماهر محمود ،سميحة عبد الهادي، فتحى سعد، أيمن إسماعيل ، على كمالو، بسمة شوقى ، وليد أبو ستيت، خالد عبد الحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقى أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أمانى حسنى ، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، و من إخراج سمير العصفوري.