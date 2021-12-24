شكرا لقرائتكم خبر عن دعم سياحة بلدك.. يسرا فى صورة من أمام الأهرامات: مصر وجمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم والسياحة المصرية والترويج لها من خلال صورهم بالمناطق الأثرية داخل القاهرة وخارجها بالمحافظات الأخرى التى تتميز بالمعابد والمتاحف المصرية القديمة، حيث يوثق هؤلاء النجوم رحلاتهم وزياراتهم للمناطق الأثرية بصور وفيديوهات يشاركونها عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعى، والتى تعد دعاية للسياحة فى مصر.

وفى هذا الإطار، نشرت النجمة يسرا، صورة جديدة لها من أمام الأهرامات، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بفستان أزرق رقيق، وكتبت فى تعليقها على الصورة "مصر وجمالها".

وسبق أن أعربت الفنانة يسرا عن فخرها بالحدث الجلل "افتتاح طريق الكباش" فى مدينة الأقصر، قائلة: "الحدث كبير جدا والطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة ويتم افتتاحه بمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذا شىء مهم جدا".

وأضافت يسرا في تصريحات صحفية - آنذاك - "نحن في العصر الذهبي لنا بالنسبة لاكتشافاتنا وحضارتنا الفرعونية العريقة"، لافتة إلى أنها تشعر للمرة الأولى بأننا بدأنا نلتفت لقوة الحضارة المصرية ونبهر بها العالم، وعلقت: "زمان كانوا بيقولولنا انتم عندكم كنز ومش حاسين بقيمته، لأ إحنا طول عمرنا حاسين بقيمته وبنخاف عليه جدا وبنحافظ عليه بشتى الطرق"، مؤكدة أهمية هذه الخطوات في طريق مصر.



تدوينه يسرا على إنستجرام

يسرا أمام الأهرامات