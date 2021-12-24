فيديو – أدهم نابلسي يجوّد القرآن بعد اعتزاله الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع تسجيلاً صوتياً للفنان الأردني أدهم نابلسي، يتلو خلاله آيات من القرآن الكريم، بعد أيام قليلة على إعلانه اعتزال الفن “مرضاة لله”.

وأثنت التعليقات على أداء نابلسي في تجويد القرآن وإتقانه التلاوة بشكل أشبه بالاحتراف.

وكان نابلسي قد أكّد بعد اعتزاله أنه لم يتحدث عن تحريم الفن أو تحليله قائلاً في تصريحات إعلامية: “حاولت أن أشرح كل ما عندي بالفيديو، ولكن كلامي فُهم بأكثر من طريقة، لم أقل كلمة حلال أو حرام، كنت أحكي عن حالي ولست شيخاً”.

وأضاف: “ولكن أوضحت أنني منذ دخولي مجال الفن لست مرتاحاً، مثل شخص يعمل في محل ويشعر أنه غير مرتاح في حياته، فيقرر التغيير، كنت أحكي عن نفسي وليس عن الناس، وكل الناس خير وبركة، ولذلك حذفت عدداً من أغنياتي من “يوتيوب”.