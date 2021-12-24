منتج فيلم “سعاد”: لا مانع قانونيا من عرضه ومشاركته في مسابقة أوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد المنتج والمخرج مارك لطفي أن كل ما تم تداوله بخصوص فيلم “سعاد” مؤخرا عار تماما عن الصحة، فالفيلم ليس ممنوعا من العرض ولا يوجد أي سبب قانوني يمنعه من العرض.

وفي ما يتعلق بحق المؤلف، أكد لطفي، إنه حق مثبت طوال مراحل صناعة الفيلم وعبر تيتراته وحتى في البيانات الصحافية التي تم إصدارها طوال مراحل صناعته. وفي تصاريح التصوير وفي لوحة العمل أيضا وأضاف أن البعض يحاول ايقاف إجراءات عرض الفيلم لأنها ستفرض حقه هو كمنتج أساسي للفيلم وليس مشاركا، كما يحاول البعض فرض هذا الأمر. وهو متمسك بحقه القانوني.

وقد تسببت الخلافات بين صناع الفيلم المصري “سعاد” في حرمانه من تمثيل مصر في سباق الأوسكار، وذلك بسبب النزاع القانوني بين عدد من أطراف صناع الفيلم، حيث كشف المؤلف محمود عزت أنه فوجئ، بنسب سيناريو العمل إلى أحد المنتجين المشاركين في الطلب المقدم منه شخصيا بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين 2016 بدون علمه، وأضاف الكاتب محمود عزت، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام (رقم 717 لسنة 2021 حصر جرائم اقتصادية) بواقعتي تزوير عقود دون علمه ودون توقيعه والاعتداء على حقوقه الأدبية والمالية في سيناريو الفيلم، وأنه رفع قضية ثانية على أحد المنتجين المشاركين في الفيلم يتهمه فيها بسرقة حقوق السيناريو.

وقالت أيتن أمين، مخرجة الفيلم إنها متضامنة مع محمود عزت، وأن حديثه عن كواليس الأزمة صحيح بالكامل. وكان لطفي قد أصدر بيانا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وعبر صفحة شركته «فيج ليف».

ولن يتنسى ترشيح فيلم آخر، وبذلك تكون خسرت مصر فرصتها في ترشيح فيلم لسباق الأوسكار.

فيلم “سعاد” من بطولة بسنت أحمد وبسملة الغايش، وتدور أحداثه بين الدلتا والإسكندرية والفيلم يطرح أسئلة حول أثر العالم الافتراضي على العلاقات الإنسانية والعاطفية، وهو من إخراج أيتن أمين وكتابة السيناريست محمود عزت.